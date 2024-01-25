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Прикордонники Frontex продовжать патрулювати кордон Фінляндії та РФ, - ЗМІ

Фото: прикордонники Frontex патрулюватимуть кордон Фінляндії та РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прикордонна служба Фінляндії домовилася з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex про продовження кадрової та технічної підтримки у патрулюванні східного кордону РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

З кінця листопада у Фінляндії працюють 50 прикордонників та інших співробітників Frontex, які допомагають фінським прикордонникам патрулювати кордон із Росією. Із них близько третини залишаться у Фінляндії принаймні до літа.

За даними Прикордонної служби, як мінімум на ранніх етапах персонал буде розподілено між підрозділами прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії, Північної Карелії та Кайнуу.

Закриття кордону Фінляндії з Росією

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року влада Фінляндії закрила всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до країни.

13 грудня уряд відновив роботу двох КПП, але вже за кілька днів знову повністю їх закрив через нову хвилю мігрантів.

11 січня уряд Фінляндії вирішив продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо кордони буде закрито до 11 лютого.

Після цього Прикордонна служба Фінляндії також вирішила збудувати більшу кількість тимчасових загороджень для запобігання нелегальному перетину кордону. Тимчасові загородження будують із спеціального дроту стандарту НАТО.

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