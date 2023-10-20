Прикордонники FPV-дроном знищили групу росіян у Донецькій області (відео)

"Аеророзвідка ДПСУ виявила та знищила загарбників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Донецькій області аеророзвідники прикордонної служби виявили та знищили групу окупантів, які вийшли з облаштованого в підвалі напівзруйнованої будівлі укриття.

ЗСУ знищують росіян

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили 1051 окупанта та 143 одиниці військової техніки ворога.

Також бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку кілька одиниць важкої техніки російських окупантів, разом із живою силою.

Загалом Сили оборони України ліквідували близько 292 060 окупантів від початку вторгнення РФ.