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Прикордонники FPV-дронами вивели з ладу три російські гаубиці (відео)

Україна, Четвер 13 червня 2024 19:34
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Прикордонники FPV-дронами вивели з ладу три російські гаубиці (відео) Фото: прикордонники вивели з ладу три російські гаубиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

На Бахмутському напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дронів вивели з ладу три російські гаубиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Помста" вивели з ладу три 122-мм гаубиці Д-30", - повідомили в ДПСУ.

За даними військових, одну гаубицю було знищено повністю, ще дві прикордонники пошкодили.

Нагадаємо, що українські прикордонники щоденно відбивають наступи російських окупантів. Ми писали, що поблизу Вовчанська прикордонники у ближньому бою зірвали штурм росіян.

До того ж днями прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник та показали ефектне відео

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