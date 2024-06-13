Прикордонники FPV-дронами вивели з ладу три російські гаубиці (відео)

Фото: прикордонники вивели з ладу три російські гаубиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Бахмутському напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дронів вивели з ладу три російські гаубиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.