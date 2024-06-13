Пограничники FPV-дронами вывели из строя три российские гаубицы (видео)

На Бахмутском направлении украинские пограничники с помощью FPV-дронов вывели из строя три российские гаубицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным военных, одна гаубица была уничтожена полностью, еще два пограничника повредили.

"Пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Помста" вывели из строя три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, что украинские пограничники ежедневно отражают наступления российских оккупантов. Мы писали, что близ Волчанска пограничники в ближнем бою сорвали штурм россиян.

К тому же, на днях пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик и показали эффектное видео.

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