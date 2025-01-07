Прикордонники фіксують посилення пасажиропотоку на кордоні: із чимц це пов’язано

Пасажиропотік на в'їзд та виїзд із України залишається інтенсивним і, ймовірно, зберігатиметься таким до завершення шкільних канікул. Основними категоріями громадян, які перетинають кордон, є жінки, діти та люди похилого віку.

РБК-Україна повідомляє, що про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За даними ДПСУ, динамічні зміни пасажиропотоку почали фіксувати з середини грудня. Перед різдвяними святами спостерігались пікові дні, коли кількість перетинів сягала понад 150 тисяч осіб за добу. Однак на саме Різдво та 1 січня цей показник значно знизився до 68 та 32 тисяч відповідно.

Після свят, починаючи з Нового року, кількість перетинів кордону знову почала зростати. Протягом минулих вихідних (4–5 січня) кордон щодня перетинали понад 120 тисяч громадян. Загалом пасажиропотік залишається динамічним, із днями як пікових навантажень, так і значного спаду активності.

Демченко зазначає, що до Різдва переважав в’їзд в Україну. Зараз приблизно однакова кількість людей в’їжджають та виїжджають із країни. Він прогнозує, що пасажиропотік залишатиметься високим, поки тривають шкільні канікули.