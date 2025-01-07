Пограничники фиксируют усиление пассажиропотока на границе: с чем это связано

Пассажиропоток на въезд и выезд из Украины остается интенсивным и, вероятно, будет сохраняться таким до завершения школьных каникул. Основными категориями граждан, пересекающих границу, являются женщины, дети и пожилые люди.

РБК-Украина сообщает, что об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По данным ГПСУ, динамические изменения пассажиропотока начали фиксировать со средины декабря. Перед рождественскими праздниками наблюдались пиковые дни, когда количество пересечений достигало более 150 тысяч человек в сутки. Однако на само Рождество и 1 января этот показатель значительно снизился до 68 и 32 тысяч соответственно.

После праздников, начиная с Нового года, количество пересечений границы снова начало расти. В течение прошлых выходных (4-5 января) границу ежедневно пересекали более 120 тысяч граждан. В целом пассажиропоток остается динамичным, с днями как пиковых нагрузок, так и значительного спада активности.

Демченко отмечает, что до Рождества преобладал въезд в Украину. Сейчас примерно одинаковое количество людей въезжают и выезжают со страны. Он прогнозирует, что пассажиропоток будет оставаться высоким, пока продолжаются школьные каникулы.