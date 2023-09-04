Прикордонники дроном розгромили ворожий бліндаж у Харківській області (відео)

Сили оборони України виявили ворожий бліндаж у Харківській області та знищили його за допомогою дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"FPV-дрон розтрощив ворожий бліндаж", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулось у Харківській області. Також прикордонники уточнили, що це результат роботи 15-й мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон".
Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати російської армії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч.
Також українські військові за тиждень змогли знищити 189 одиниць техніки російських окупантів за допомогою безпілотників.
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