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Прикордонники дроном розгромили ворожий бліндаж у Харківській області (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили ворожий бліндаж у Харківській області та знищили його за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"FPV-дрон розтрощив ворожий бліндаж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у Харківській області. Також прикордонники уточнили, що це результат роботи 15-й мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон".

Втрати Росії

Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати російської армії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч.

Також українські військові за тиждень змогли знищити 189 одиниць техніки російських окупантів за допомогою безпілотників.

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