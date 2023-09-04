Прикордонники дроном розгромили ворожий бліндаж у Харківській області (відео)

"FPV-дрон розтрощив ворожий бліндаж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у Харківській області. Також прикордонники уточнили, що це результат роботи 15-й мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон".

Втрати Росії

Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати російської армії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч.

Також українські військові за тиждень змогли знищити 189 одиниць техніки російських окупантів за допомогою безпілотників.