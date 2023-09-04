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Танки і не тільки. ЗСУ знищили дронами майже 200 одиниць техніки росіян за тиждень

Понеділок 04 вересня 2023 15:26
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Танки і не тільки. ЗСУ знищили дронами майже 200 одиниць техніки росіян за тиждень Ілюстративне фото: ЗСУ знищили дронами майже 200 одиниць техніки росіян за тиждень (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за тиждень змогли знищити 189 одиниць техніки російських окупантів за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

За даними міністра, у період з 28 серпня по 4 вересня оператори "Армії дронів" знищили:

  • 37 танків;
  • 44 бойові броньовані машини;
  • 13 самохідних артилерійських установок;
  • 29 гармат;
  • 59 вантажівок/спецтранспортів;
  • 1 радіотехнічне обладнання;
  • 30 опорних пунктів;
  • 14 складів боєприпасів та палива;
  • 63 ворожих солдати;
  • 4 міномети/ПТРК/кулемети;
  • 2 реактивні системи залпового вогню.

Танки і не тільки. ЗСУ знищили дронами майже 200 одиниць техніки росіян за тижденьФото: знищена техніка росіян за тиждень (t.me/zedigital)

Федоров зазначив, що загальна вартість усієї знищеної техніки росіян сягає мільйонів доларів.

Армія дронів

Варто зауважити, що "Армія дронів" - це спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку, Міністерства цифрової трансформації та Міноборони.

За рік проекту "Армія дронів" за кошти UNITED24 придбали 3864 комплекси дронів. Загалом сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд гривень.

Нещодавно Федоров розповідав, що у рамках такої ініціативи на фронт вже відправили 270 ударних дронів Vampire, які обладнані тепловізорами.

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