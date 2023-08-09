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Прикордонники дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження росіян "Муром-М" (відео)

Фото: прикордонники дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження росіян "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонники "Сталевого Кордону" знищили російський комплекс спостереження "Муром-М" на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон".

Як повідомляється, під час проведення повітряної розвідки на Харківському напрямку, прикордонниками 15-го мобільного прикордонного загону було виявлено російський комплекс відео-тепловізійного спостереження "Муром-М". Влучним попаданням оператор дрона-камікадзе його демілітаризував.

Зазначається, що "Муром-М" - це система для далекого візуального спостереження, оснащена оптичною камерою з потужним зумом. Вона дозволяє спостерігати за людиною на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 9 серпня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251620 військових. Також ЗСУ знищили 17 ворожих артсистем, 8 танків, 12 ББМ та іншу техніку загарбників.

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харковВійна Росії проти України