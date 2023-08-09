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Пограничники дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения россиян "Муром-М" (видео)

Фото: пограничники дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения россиян "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники "Стальной Границы" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М" на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной границы".

Как сообщается, во время проведения воздушной разведки на Харьковском направлении пограничниками 15-го мобильного пограничного отряда был обнаружен российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-М". Метким попаданием оператор дрона-камикадзе его демилитаризовал.

Отмечается, что Муром-М - это система для дальнего визуального наблюдения, оснащенная оптической камерой с мощным зумом. Она позволяет наблюдать за человеком на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 9 августа, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 251 620 военных. Также ВСУ уничтожили 17 вражеских артсистем, 8 танков, 12 ББМ и другую технику захватчиков.

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харковВойна России против Украины