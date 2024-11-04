Прикордонники дронами знищили вогневі позиції росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабної війни перевищили 700 тисяч військових.

Протягом минулої доби, 3 листопада, російські війська втратили 1300 солдатів.

Також вчора ЗСУ знищили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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