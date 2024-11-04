Прикордонники дронами знищили вогневі позиції росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських окупантів на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як повідомили у ДПСУ, розвідувально-ударні групи БПЛА підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали ураження FPV-дронами та скидами з Vampire по ворожих цілях.
Під вогонь потрапили укриття російських загарбників, їхні вогневі позиції, засоби РЕР та вантажівка.
За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабної війни перевищили 700 тисяч військових.
Протягом минулої доби, 3 листопада, російські війська втратили 1300 солдатів.
Також вчора ЗСУ знищили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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