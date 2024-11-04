UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Прикордонники дронами знищили вогневі позиції росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою ударних дронів знищили вогневі позиції та засоби радіоелектронної розвідки російських окупантів на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомили у ДПСУ, розвідувально-ударні групи БПЛА підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали ураження FPV-дронами та скидами з Vampire по ворожих цілях.

Під вогонь потрапили укриття російських загарбників, їхні вогневі позиції, засоби РЕР та вантажівка.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабної війни перевищили 700 тисяч військових.

Протягом минулої доби, 3 листопада, російські війська втратили 1300 солдатів.

Також вчора ЗСУ знищили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна службаВовчанськХарківВійна в УкраїніПрикордонники