Пограничники дронами уничтожили огневые позиции россиян на Волчанском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, общие потери России с начала полномасштабной войны превысили 700 тысяч военных.

За прошедшие сутки, 3 ноября, российские войска потеряли 1300 солдат.

Также вчера ВСУ уничтожили 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем и другую технику врага.

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