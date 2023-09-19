Прикордонники дронами-камікадзе атакували блокпост і ліквідували окупантів (відео)

Сили оборони України виявили ворожий блокпост і за допомогою дронів-камікадзе атакували його. У результаті цього вдалося ліквідувати двох росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Девіз окупантів: поповнювати статистику власних втрат", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як українські бійці дроном атакували блокпост, унаслідок чого постраждав окупант.
Пізніше на блокпост прибула група росіян, яку Сили оборони України також атакували дроном.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 19 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273 460 військових.
Також українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано майже 300 окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.