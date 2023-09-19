Прикордонники дронами-камікадзе атакували блокпост і ліквідували окупантів (відео)

"Девіз окупантів: поповнювати статистику власних втрат", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські бійці дроном атакували блокпост, унаслідок чого постраждав окупант.

Пізніше на блокпост прибула група росіян, яку Сили оборони України також атакували дроном.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 19 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273 460 військових.

Також українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано майже 300 окупантів.