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Пограничники дронами-камикадзе атаковали блокпост и ликвидировали оккупантов (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили вражеский блокпост и с помощью дронов-камикадзе атаковали его. В результате этого удалось ликвидировать двух россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Девиз оккупантов: пополнять статистику собственных потерь", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские бойцы дроном атаковали блокпост, в результате чего пострадал оккупант.

Позже на блокпост прибыла группа россиян, которую Силы обороны Украины также атаковали дроном.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 19 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273 460 военных.

Также украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. В частности, за минувшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано около 300 оккупантов.

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