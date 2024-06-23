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Прикордонники дронами деактивували техніку РФ на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: прикордонники показали, як дронами знищили техніку РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники знищили декілька одиниць техніки ворога на Бахмутському напрямку. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На кадрах зафіксована бойова робота оператори дронів бригади "Помста". 

Прикордонники за допомогою FPV-дронів деактивували п'ять одиниць ворожої техніки та озброєння. Захисники знищили дві 122-мм гаубиці Д-30, спостережний комплекс окупантів, "буханку" та багі.

 

Втрати ворога

Варто зазначити, що Росія приховує втрати своїх окупаційних військ. Також не розкриваються також втрати серед техніки та іншого озброєння.

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники вже ліквідували понад 534 тисячі солдатів РФ. За останню добу ЗСУ знищили 1270 росіян.

Сили оборони атакували пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області. Внаслідок ураження пролунали вибухи, втрати ворога поки невідомі.

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