Пограничники дронами деактивировали технику РФ на Бахмутском направлении (видео)

Потери врага

Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск. Также не раскрываются потери среди техники и другого вооружения.

По данными Генштаба ВСУ, украинские защитники уже ликвидировали более 534 тысяч солдат РФ. За последние сутки ВСУ уничтожили 1270 россиян.

Силы обороны атаковали пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области. В результате поражения прогремели взрывы, потери врага пока неизвестны.

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