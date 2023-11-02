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Прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили ворожий міномет (відео)

Фото: прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили ворожий міномет (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили російський міномет "Васильок" на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Розрахунок міномета 2Б9 "Васильок" на базі автомобіля "Урал" тільки розгортався, щоб вести вогонь по наших позиціях на Куп’янському напрямку. Але дрон-камікадзе "Сталевого кордону" не дав йому пустити коріння - "Васильок" "випололи" разом із вантажівкою", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 2 листопада, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 302420 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" літак.

Зокрема, протягом минулої доби на Таврійському напрямку наші військові знищили 40 одиниць техніки росіян.

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прикордонникиВійна Росії проти України