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Прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів окупантів під Бахмутом (відео)

Архівне фото: прикордонники знищили шість мотоциклів окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Бахмутському напрямку в Донецькій області знищили шість мотоциклів росіян. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що йдеться про роботу бригади "Помста" на Бахмутському напрямку.

У ДПСУ уточнили, що на цій ділянці фронту вдалося знищити шість мотоциклів росіян, які вони використовують для переміщення між позиціями.

На відео можна помітити, що для знищення техніки використовувалися дрони.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські воїни відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра і біля Костянтинівки в Донецькій області. Також воїни уразили засіб ППО противника.

А загальні втрати армії ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 478 730 солдатів.

Також командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявляв, що сьогодні вночі воїнам вдалося знищити 17 ворожих дронів.

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Російська ФедераціяДонецька областьБахмутВійна в УкраїніПрикордонна служба