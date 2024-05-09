Прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів окупантів під Бахмутом (відео)

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські воїни відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра і біля Костянтинівки в Донецькій області. Також воїни уразили засіб ППО противника.

А загальні втрати армії ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 478 730 солдатів.

Також командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявляв, що сьогодні вночі воїнам вдалося знищити 17 ворожих дронів.

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