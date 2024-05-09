Пограничники с помощью дронов уничтожили шесть мотоциклов оккупантов под Бахмутом (видео)

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и возле Константиновки в Донецкой области. Также воины поразили средство ПВО противника.

А общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 478 730 солдат.

Также командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявлял, что сегодня ночью воинам удалось уничтожить 17 вражеских дронов.

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