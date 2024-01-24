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Прикордонники за допомогою дронів атакували групу росіян під Бахмутом (відео)

Бахмутський район, Середа 24 січня 2024 23:00
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Прикордонники за допомогою дронів атакували групу росіян під Бахмутом (відео) Архівне фото: Прикордонники за допомогою дронів атакували групу росіян під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Бахмутському напрямку виявили групу росіян і атакували її за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники доставляють окупантам під Бахмут вибухові скиди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ефективність роботи аеророзвідки ДПСУ підтверджують самі загарбники.

"З радіоперехоплення відомо, що від таких скидів за останні кілька днів у ворога щонайменше 6 тяжкопоранених", - написали прикордонники.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 24 січня, становили 840 окупантів, загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення сягнула майже 378 660 військовослужбовців.

Також за минулу добу українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 54 одиниці військової техніки та 200 ворожих БПЛА різних типів.

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