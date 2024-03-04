Прикордонники за допомогою дрона знищили групу окупантів в Харківській області (відео)

За даними прикордонників, завдяки дрону їм вдалось ліквідувати відразу шістьох окупантів. Після атаки українських бійців один росіянин загинув, ще п'ятеро отримали поранення.

"Вибуховими скидами прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" рознесли лігво окупантів в Харківській області", - повідомили в ДПСУ.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські військові відбили 20 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 417 950 солдатів.

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