Пограничники с помощью дрона уничтожили группу оккупантов в Харьковской области (видео)

По данным пограничников, благодаря дрону им удалось ликвидировать сразу шестерых оккупантов. После атаки украинских бойцов один россиянин погиб, еще пятеро получили ранения.

"Взрывными сбросами пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" разнесли логово оккупантов в Харьковской области", - сообщили в ГНСУ.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отбили 20 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Также Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 1200 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 417 950 солдат.

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