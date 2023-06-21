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ЗСУ наступають на півдні та просунулися на сході: Генштаб доповів про успіхи захисників

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Україна, Середа 21 червня 2023 09:00
ЗСУ наступають на півдні та просунулися на сході: Генштаб доповів про успіхи захисників Фото: ЗСУ наступають на півдні та просунулися на сході (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують наступ у Запорізькій області та мають частковий успіх. Крім того, ЗСУ контратакують окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. А саме на напрямках: Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка - Вербове, Вільне Поле - Макарівка. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Він додав, що ворог зосереджує основні зусилля для ведення оборони та намагається не допустити просування наших військ. Окупанти застосовують резерви, намагаються відновити втрачене положення.

Також наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Водночас ЗСУ мають частковий успіх у Луганській області.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка - Шипилівка вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив Ковальов.

ЗСУ наступають на півдні та просунулися на сході: Генштаб доповів про успіхи захисників

скриншот deepstatemap.live

Наступ українських військ

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій області. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області. Крім того, наші захисники мають успіхи на флангах на Бахмутському напрямку.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники стримують штурми ворога.

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