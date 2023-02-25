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Прикордонники на Донбасі знищили 20 окупантів та взяли в полон "вагнерівця"

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Донбас, Субота 25 лютого 2023 12:47
Прикордонники на Донбасі знищили 20 окупантів та взяли в полон "вагнерівця" Фото: прикордонники на Донбасі знищили 20 окупантів та взяли в полон "вагнерівця" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські прикордонники відбили чергові наступи ворога під Бахмутом та на інших напрямках на Донбасі. Також вони ліквідували 20 окупантів, а одного "вагнерівця" взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Упродовж кількох днів окупанти 8 разів атакували опорні пункти прикордонників. 4 атаки - на Бахмут, ще стільки ж у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на всіх напрямках оборонці стримали ворога та завдали йому втрат.

"20 загарбників вбито, 10 - поранено. Крім того, прикордонники провели позиційну контратаку, у ході якої захопили в полон "вагнерівця", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія перекинула під Бахмут додаткові загони "кадирівців" для стримування дезертирства або саботажу серед мобілізованих.

Додамо, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. У спробах захопити місто росіяни втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" залишає на полях і не пускають назад живими.

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