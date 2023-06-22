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Прикордонники про будівництво укріплень в Білорусі: це більше демонстрація

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь будує укріплення неподалік кордону з Україною. Проте прикордонники вважають, що дії білорусів більше нагадають демонстрацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Так, ми відмічаємо, що певні інженерні укріплення і роботи з фортифікаційного обладнання відбуваються на певній віддаленості від українського кордону. Це за десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке включало б протяжність по всій лінії держкордону з Україною ми не фіксуємо", - сказав він.

Демченко зазначив, що також не фіксується масштабних робіт у Білорусі неподалік кордону з Україною.

"Але ми добре пам'ятаємо, що Білорусь постійно намагається нагнітати ситуацію, зазначаючи, що є "загроза" цій країні з боку країн ЄС або ж України. І це більше така демонстрація, що вони до чогось готуються", - додав речник.

Також він прокоментував так звані мобілізаційні навчання у Білорусі. За словами Демченка, вони мають плановий характер і не пов'язані з мобілізацією.

"За наявною в мене інформацією, ці мобілізаційні навчання більше стосуються навчань з військовими комісаріатами. Тобто це не пов'язано з мобілізаційно підготовкою або призовом за мобілізацією. Це більше пов'язано з перевіркою державних, місцевих органів влади щодо співпраці з військовими комісаріатами. Це такі більш планові навчання, про які в тому числі сама Білорусь і заявляє", - каже Демченко.

Навчання у Білорусі

Нагадаємо, що Білорусь вже понад 59 тижнів проводить так звані військові навчання з Росією на своїх полігонах. Це дозволяє російським військам розміщуватися на території Білорусі.

Також недавно Білорусь оголосила про початок "мобілізаційного навчання". Вони будуть проходити у Мінській області з 30 червня.

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