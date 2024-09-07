Прикордонники атакували приховані позиції РФ на Вовчанському напрямку (відео)

Втрати РФ на Харківському напрямку

Втрати ворога за минулу добу на Харківському напрямку склали 91 людей, з них безповоротні - 35, санітарні - 56.

Також окупанти втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, 10 артилерійських систем, 4 автомобілі, 5 одиниць спеціальної техніки, 43 БПЛА.

Також знищено 56 укриттів для особового складу; два місця зберігання боєприпасів; два стартові позиції для запуску БПЛА.

Для порівняння, загалом за добу РФ втратила на фронті в Україні 1270 солдатів, 52 безпілотника і 55 одиниць автомобільної техніки.

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