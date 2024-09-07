Прикордонники атакували приховані позиції РФ на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники виявили приховані позиції окупантів на Вовчанському напрямку. Одразу був нанесений удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".
"На Вовчанському напрямку оператори БПЛА Краматорського прикордонного загону виявили приховані ворожі позиції", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, FPV-дронами було завдано удар по укріпленнях окупантів.
"Судячи з повторних детонацій, які призвели до потужних вибухів та загоряння, прикордонники знищили польовий склад боєприпасів противника", - додали в ОТУ "Харків".
Як розповіли військові, у Глибокого противник проводить евакуацію втрат та поповнює поточний некомплект особового складу на передових позиціях, нарощує систему зв’язку.
В районі Стариці та Огірцевого противник намагається проводити заходи логістичного забезпечення, здійснює переміщення особового складу з метою заміни бойових змін.
У Вовчанську російські окупанти продовжують штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А.
Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.
Втрати ворога за минулу добу на Харківському напрямку склали 91 людей, з них безповоротні - 35, санітарні - 56.
Також окупанти втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, 10 артилерійських систем, 4 автомобілі, 5 одиниць спеціальної техніки, 43 БПЛА.
Також знищено 56 укриттів для особового складу; два місця зберігання боєприпасів; два стартові позиції для запуску БПЛА.
Для порівняння, загалом за добу РФ втратила на фронті в Україні 1270 солдатів, 52 безпілотника і 55 одиниць автомобільної техніки.
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