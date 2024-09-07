Пограничники атаковали скрытые позиции РФ на Волчанском направлении (видео)

Потери РФ на Харьковском направлении

Потери врага за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 91 человек, из них безвозвратные - 35, санитарные - 56.

Также оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники, в частности, 10 артиллерийских систем, 4 автомобиля, 5 единиц специальной техники, 43 БПЛА.

Также уничтожены 56 укрытий для личного состава; два места хранения боеприпасов; два стартовых позиции для запуска БПЛА.

Для сравнения, всего за сутки РФ потеряла на фронте в Украине 1270 солдат, 52 беспилотника и 55 единиц автомобильной техники.

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