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Пограничники атаковали скрытые позиции РФ на Волчанском направлении (видео)

Фото: украинские пограничники выявили скрытые позиции оккупантов на Волчанском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники выявили скрытые позиции оккупантов на Волчанском направлении. Сразу был нанесен удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

"На Волчанском направлении операторы БПЛА Краматорского пограничного отряда обнаружили скрытые враждебные позиции", - говорится в сообщении.

По данным военных, FPV-дронами был нанесен удар по укреплениям окупантов.

"Судя по повторным детонациям, которые привели к мощным взрывам и возгоранию, пограничники уничтожили полевой состав боеприпасов противника", - добавили в ОТГ "Харьков".

Ситуация на Харьковском направлении

Как рассказали военные, у Глубокого противник проводит эвакуацию потерь и пополняет текущий некомплект личного состава на передовых позициях, наращивает систему связи.

В районе Старицы и Огурцового противник пытается проводить мероприятия по логистическому обеспечению, осуществляет перемещение личного состава с целью замены боевых изменений.

В Волчанске российские оккупанты продолжают штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Потери РФ на Харьковском направлении

Потери врага за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 91 человек, из них безвозвратные - 35, санитарные - 56.

Также оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники, в частности, 10 артиллерийских систем, 4 автомобиля, 5 единиц специальной техники, 43 БПЛА.

Также уничтожены 56 укрытий для личного состава; два места хранения боеприпасов; два стартовых позиции для запуска БПЛА.

Для сравнения, всего за сутки РФ потеряла на фронте в Украине 1270 солдат, 52 беспилотника и 55 единиц автомобильной техники.

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