Прикордонники-артилеристи на Сватівському напрямку знищили ворожий міномет (відео)

Сили оборони України виявили позиції російського міномета на Сватівському напрямку та вогнем із міномета знищили його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Артилерія "Сталевого кордону" "насипала" ворожим мінометникам сотим калібром", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські прикордонники знищили міномет окупантів на Сватівському напрямку.
"Втрати живої сили загарбників уточнюються", - додали у ДПСУ.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.
Також військові Збройних сил України знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета.
Нещодавно українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк". Вона коштує понад 10 млн доларів.
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