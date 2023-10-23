Прикордонники-артилеристи на Сватівському напрямку знищили ворожий міномет (відео)

Сили оборони України виявили позиції російського міномета на Сватівському напрямку та вогнем із міномета знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Артилерія "Сталевого кордону" "насипала" ворожим мінометникам сотим калібром", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що українські прикордонники знищили міномет окупантів на Сватівському напрямку. "Втрати живої сили загарбників уточнюються", - додали у ДПСУ. Сили оборони України знищують окупантів Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем. Також військові Збройних сил України знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета. Нещодавно українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк". Вона коштує понад 10 млн доларів.