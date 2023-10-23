ua en ru
Пт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники-артилеристи на Сватівському напрямку знищили ворожий міномет (відео)

Україна, Понеділок 23 жовтня 2023 18:05
UA EN RU
Прикордонники-артилеристи на Сватівському напрямку знищили ворожий міномет (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції російського міномета на Сватівському напрямку та вогнем із міномета знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Артилерія "Сталевого кордону" "насипала" ворожим мінометникам сотим калібром", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські прикордонники знищили міномет окупантів на Сватівському напрямку.

"Втрати живої сили загарбників уточнюються", - додали у ДПСУ.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.

Також військові Збройних сил України знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета.

Нещодавно українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк". Вона коштує понад 10 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух у Сватово Війна в Україні пограничная служба
NEWS
Не можна виключати таку "прикрість", - Гуменюк про підрив корабля РФ на міні
Не можна виключати таку "прикрість", - Гуменюк про підрив корабля РФ на міні
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ