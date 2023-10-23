Пограничники-артиллеристы на Сватовском направлении уничтожили вражеский миномет (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции российского миномета на Сватовском направлении и огнем из миномета уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Артиллерия "Стального кордона" "насыпала" вражеским минометчикам сотым калибром", - говорится в сообщении. Отмечается, что украинские пограничники уничтожили миномет оккупантов на Сватовском направлении. "Потери живой силы захватчиков уточняются", - добавили в ГПСУ. Силы обороны Украины уничтожают оккупантов Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 294 700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем. Также военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета. Недавно украинские военные уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Она стоит свыше 10 млн долларов.