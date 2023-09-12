Прикордонникам РФ бракує можливостей протистояти рейдам та атакам БПЛА, - ISW

У публікації зазначається, що співробітники Прикордонної служби РФ висловили невдоволення такими обмеженими можливостями, аналогічне до скарг російських військових зі складу окупаційного контингенту в Україні.

Так, прикордонники висловили стурбованість можливими "українськими рейдами" у Росію.

Російський "воєнкор", який працює в раді з прав людини при Кремлі, посилив їхні скарги на те, що влада РФ погано оснастила прикордонників та не змогла забезпечити їх достатньою кількістю цифрових систем зв'язку, розвідувальних та ударних дронів, мобільного транспорту та медикаментів.

За словами блогера, подібні скарги надходять практично від усіх прикордонних підрозділів ФСБ РФ. Він зазначив, що сучасні прикордонні підрозділи ФСБшників потребують аналогічних можливостей, які мали оперативні групи для участі в радянській війні в Афганістані, які були оснащені артилерією, авіацією та бронетехнікою.

Також "воєнкор" заявив, що прикордонні підрозділи отримують протитанкові ракети та міномети тільки від особистих зв'язків з російськими військовими частинами, і закликав владу надати їх нинішнім прикордонникам, особливо в Брянській, Курській та Білгородській областях, що межують з Україною.

"Згадка "воєнкора" про участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклик до створення більш складних систем дозволяють припустити, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих "українських транскордонних рейдів" до Росії та "атак українських безпілотників" на російській території", - йдеться у звіті.

Ключові висновки:

ЗСУ 11 вересня продовжили контрнаступальні операції у Донецькій та Запорізькій областях та, як повідомляється, просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Росгвардія, можливо, вербує колишніх найманців ПВК "Вагнера", які раніше перебували в ув'язненні, ймовірно, для подальшого підпорядкування залишків угруповання, одночасно зміцнюючи апарат внутрішньої безпеки РФ.

Правляча у Кремлі партія "Єдина Росія" отримала більшість бажаних "результатів" на вкрай фальсифікованих місцевих псевдовиборах у РФ та окупованій частині України.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться у Владивостоці найближчими днями, ймовірно, для обговорення двосторонніх відносин та постачання КНДР артилерійських боєприпасів до РФ.

11 вересня американські та вірменські сили розпочали спільні військові навчання у Вірменії.

Війська РФ 11 вересня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області та східному кордоні Запорізької області, на заході Запорізької області, та просунулися на окремих ділянках.

ЗСУ 11 вересня провели наступальні операції як мінімум на одній ділянці фронту, і просунулися в районі Бахмута, вздовж лінії Авдіївка - Донецьк, у районі західного кордону Донецької області та східного кордону Запорізької області, а також у західній частині Запорізької області.

Глава ЦВК РФ Олександр Сідякін заявив, що "Єдина Росія" нібито отримала більшість "голосів" на фейкових "виборах" в окупованих частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Військові чиновники України та Великої Британії повідомили 11 вересня, що військові РФ мають намір мобілізувати понад 400 000 військовослужбовців до кінця 2023 року.

Транскордонні рейди російських добровольців

Нагадаємо, на початку червня бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) заявили про проведення якоїсь операції у Бєлгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися з окупантами.

У ході операцій добровольці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Також бійці РДК здійснювали рейди й у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ. Крім того, за кілька днів представники РДК заявили про проведення вогневого рейду в прикордонній смузі РФ.