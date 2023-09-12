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Пограничникам РФ не хватает возможностей противостоять рейдам и атакам БПЛА, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские пограничники столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов".

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В публикации отмечается, что сотрудники Погранслужбы РФ выразили недовольство такими ограниченными возможностями, аналогичное жалобам российских военных из состава оккупационного контингента в Украине.

Так, пограничники выразили обеспокоенность по поводу возможных "украинских рейдов" в Россию.

Российский "военкор", который работает в совете по правам человека при Кремле, усилил их жалобы на то, что власти РФ плохо оснастили пограничников и не смогли обеспечить их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов.

По словам блогера, подобные жалобы исходят практически от всех пограничных подразделений ФСБ РФ. Он отметил, что современные пограничные подразделения ФСБшников нуждаются в аналогичных возможностях, какие имели оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане, которые были оснащены артиллерией, авиацией и бронетехникой.

Также "военкор" заявил, что пограничные подразделения получают противотанковые ракеты и минометы только от личных связей с российскими воинскими частями, и призвал власти предоставить их нынешним пограничникам, особенно в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.

"Упоминание "военкора" об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему обеспокоены угрозой возможных "украинских трансграничных рейдов" в Россию и "атак украинских беспилотников" на российской территории", - говорится в отчете.

Ключевые выводы:

  • ВСУ 11 сентября продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и, как сообщается, продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
  • Росгвардия, возможно, вербует ранее находившихся в заключении бывших наемников ЧВК "Вагнера", вероятно, для дальнейшего подчинения остатков группировки, одновременно укрепляя аппарат внутренней безопасности РФ.
  • Правящая в Кремле партия "Единая Россия" получила большинство желаемых "результатов" на крайне фальсифицированных местных псевдовыборах в РФ и оккупированной части Украины.
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин встретятся во Владивостоке в ближайшие дни, вероятно, для обсуждения двусторонних отношений и поставок КНДР артиллерийских боеприпасов в РФ.
  • 11 сентября американские и армянские силы начали совместные военные учения в Армении.
  • Войска РФ 11 сентября вели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области и восточной границе Запорожской области, на западе Запорожской области, и продвинулись на отдельных участках.
  • ВСУ 11 сентября провели наступательные операции как минимум на одном участке фронта, и продвинулись в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка - Донецк, в районе западной границы Донецкой области и восточной границы Запорожской области, а также в западной части Запорожской области.
  • Глава ЦИК РФ Александр Сидякин заявил, что "Единая Россия" якобы получила большинство "голосов" на фейковых "выборах" в оккупированных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
  • Военные чиновники Украины и Великобритании сообщили 11 сентября, что военные РФ намерены мобилизовать более 400 000 военнослужащих к концу 2023 года.

Трансграничные рейды российских добровольцев

Напомним, в начале июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) заявили о проведении некой операции в Белгородской области. Добровольцы говорили, что пытаются помочь Украине бороться з оккупантами.

В ходе операций добровольцы сообщили об успехах, в частности, они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники.

Отметим, что также бойцы РДК осуществляли рейды и в Брянской области. В ходе одной из таких операций в сентябре были ликвидированы двое сотрудников пограничной службы ФСБ. Кроме того, через несколько дней представители РДК заявили о проведении огневого рейда в приграничной полосе РФ.

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