ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці РДК заявили про новий рейд: є загиблий і десяток поранених працівників ФСБ

Середа 06 вересня 2023 15:22
UA EN RU
Бійці РДК заявили про новий рейд: є загиблий і десяток поранених працівників ФСБ Ілюстративне фото: бійці РДК заявили про новий рейд (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) заявили про проведення вогневого рейду у прикордонній смузі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал РДК.

Зазначається, що представники РДК спільно з суміжними підрозділами провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі.

У корпусі заявили, що в ході рейду щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько десяти отримали поранення.

Рейди російських добровольців на територію РФ

На початку червня бійці РДК та легіону "Свобода Росії" заявили про проведення певної операції у Білгородській області. Добровольці казали, що намагаються допомогти Україні боротися із окупантами.

У ході операцій бійці повідомили про успіхи, зокрема вони змогли взяти в полон кількох окупантів і знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Бійці РДК здійснювали рейди й у Брянській області. У ході однієї з таких операцій у вересні було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ФСБ
NEWS
Умєров став новим міністром оборони України
Умєров став новим міністром оборони України
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають