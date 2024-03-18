Прикордонні війська збільшать на 15 тисяч. У Раді зареєстрували законопроект

Йдеться про проєкт закону під назвою "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України". Реєстраційний номер 11091.

Законопроєктом планується збільшення на 15 тисяч військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

З чим це пов'язано

За словами Мельничука, це пов'язано з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах.

Також збільшення кількості особового складу прикордонників пов'язане з адекватним реагуванням наявними силами і засобами Держприкордонслужби на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

Що про це говорив президент

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна збільшуватиме кількість прикордонних військ. Зокрема, це необхідно для того, щоб захищатися від російської агресії.

"Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ - і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни", - зазначив він.