Пограничные войска увеличат на 15 тысяч. В Раде зарегистрировали законопроект

Правительство зарегистрировало в парламенте проект закона, который позволит увеличить численность пограничных войск Украины на 15 тысяч человек.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Речь идет о проекте закона под названием "О внесении изменения в пункт 1 раздела ІХ "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины". Регистрационный номер 11091.
Законопроектом планируется увеличение на 15 тысяч военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины.
По словам Мельничука, это связано с насущной необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах.
Также увеличение количества личного состава пограничников связано с адекватным реагированием имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет увеличивать количество пограничных войск. В частности это необходимо для того, чтобы защищаться от российской агрессии.
"Будем увеличивать численность пограничных войск - и учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ нашего государства после этой войны", - отметил он.
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