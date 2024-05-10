Прикордонні райони Харківської області під масованими обстрілами, є жертви

Так, за словами голови ОВА, окупанти обстрілили села Бугаївка, Черкаські Тишки та двічі місто Вовчанськ.

"Близько 10:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано дві цивільні людини", - розповів він.

Вже близько 13:20 російські окупанти завдали нового удару по приватному будинку у Вовчанську, поранено 60-річну жінку.

"Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку", - додав Синєгубов.

Крім того, під час обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району о 12:50 загинув 55-річний цивільний чоловік. А ось під час обстрілу села Бугаївка, попри пошкодження приватного будинку обійшлося без постраждалих.

Ситуація у прикордонні Харківської області

На початку травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав, що окупанти активізували штурми на окремих ділянках на Куп'янському напрямку, хоча для відкриття нової лінії фронту сил у них недостатньо.

Вже 10 травня глава ОВА уточнив, що у прикордонні всю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Основний удар на себе прийняв Вовчанськ Харківської області. Також ворог намагався прорвати кордон із допомогою ДРГ.

Пізніше у Міноборони України уточнили, що російські війська, використовуючи бронетехніку, пішли на прорив кордону в Харківській області. За словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ відбили наступ РФ у Харківській області, але бої ведуться досі. Зокрема, судячи з карти Deep State, на прикордонні в районі Харківської області утворилася "сіра зона" в районі села Плетенівка.