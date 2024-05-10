Прикордонні райони Харківської області під масованими обстрілами, є жертви

Від ранку, 10 травня, прикордонні райони Харковської області знаходяться під масованими обстрілами армії РФ. Серед цивільних є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Так, за словами голови ОВА, окупанти обстрілили села Бугаївка, Черкаські Тишки та двічі місто Вовчанськ.
"Близько 10:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано дві цивільні людини", - розповів він.
Вже близько 13:20 російські окупанти завдали нового удару по приватному будинку у Вовчанську, поранено 60-річну жінку.
"Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм - один із них під завалами будинку", - додав Синєгубов.
Крім того, під час обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району о 12:50 загинув 55-річний цивільний чоловік. А ось під час обстрілу села Бугаївка, попри пошкодження приватного будинку обійшлося без постраждалих.
На початку травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав, що окупанти активізували штурми на окремих ділянках на Куп'янському напрямку, хоча для відкриття нової лінії фронту сил у них недостатньо.
Вже 10 травня глава ОВА уточнив, що у прикордонні всю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Основний удар на себе прийняв Вовчанськ Харківської області. Також ворог намагався прорвати кордон із допомогою ДРГ.
Пізніше у Міноборони України уточнили, що російські війська, використовуючи бронетехніку, пішли на прорив кордону в Харківській області. За словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ відбили наступ РФ у Харківській області, але бої ведуться досі. Зокрема, судячи з карти Deep State, на прикордонні в районі Харківської області утворилася "сіра зона" в районі села Плетенівка.
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