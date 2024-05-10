Приграничные районы Харьковской области под массированными обстрелами, есть жертвы

Так, по словам главы ОВА, оккупанты обстрелили села Бугаевка, Черкасские Тишки и дважды город Волчанск.

"Около 10:00 враг обстрелял г. Волчанск, в результате чего травмированы два гражданских человека", - рассказал он.

Уже около 13:20 российские оккупанты нанесли новый удар по частному дому в Волчанске, ранена 60-летняя женщина.

"В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы - один из них под завалами дома", - добавил Синегубов.

Кроме того, во время обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района в 12:50 погиб 55-летний гражданский мужчина. А вот при обстреле села Бугаевка, несмотря на повреждения частного дома, обошлось без пострадавших.

Ситуация в приграничье Харьковской области

В начале мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что оккупанты активизировали штурмы на отдельных участках на Купянском направлении, хотя для открытия новой линии фронта сил у них недостаточно.

Уже 10 мая глава ОВА уточнил, что в приграничьи всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии.Основной удар на себя принял Волчанск Харьковской области. Также враг пытался прорвать границу с помощью ДРГ.

Позже в Минобороны Украины уточнили, что российские войска, используя бронетехнику пошли на прорыв границы в Харьковской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ отбили наступление РФ в Харьковской области, но бои ведутся до сих пор. В частности, судя по карте Deep State, на приграничье, в районе Харьковской области, образовалась "серая зона" в районе села Плетеневка.