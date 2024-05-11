В прикордонні Харківської області тривають бої. Яка ситуація на зараз

"На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" - Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, сили оборони діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

"Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується", - констатував Волошин.

Наступ РФ у Харківській області

10 травня російські війська спробували прорвати кордон України із боку Харківської області. Але ЗСУ змогли відбити атаки РФ, вступивши до артилерійського бою.

Повітряна тривога тривала вчора в області понад 10 годин. Окрім тиску на позиції ЗСУ, окупанти обстрілюють і місцеве населення. Зокрема, в центрі Вовчанська майже не залишилося жодної вцілілої будівлі. Також є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На даний момент у цій зоні тривають бої. Ще вчора повідомлялося, що окупанти вклинилися у оборону Харківської області. При цьому на ранок 11 травня у Генштабі уточнювали, що ЗСУ відбили 9 атак у районах населених пунктів Стрелеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огурцове, Гатищі, Плетенівці Харківської області.