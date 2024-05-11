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В прикордонні Харківської області тривають бої. Яка ситуація на зараз

Фото: яка ситуація у Харківській області 11 травня після активізації РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові 11 травня продовжують протидіяти окупантам, які активізувалися у прикордонних регіонах Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають  бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" - Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве", - розповів він.

Крім того, за словами спікера, сили оборони діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

"Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується", - констатував Волошин.

Наступ РФ у Харківській області

10 травня російські війська спробували прорвати кордон України із боку Харківської області. Але ЗСУ змогли відбити атаки РФ, вступивши до артилерійського бою.

Повітряна тривога тривала вчора в області понад 10 годин. Окрім тиску на позиції ЗСУ, окупанти обстрілюють і місцеве населення. Зокрема, в центрі Вовчанська майже не залишилося жодної вцілілої будівлі. Також є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На даний момент у цій зоні тривають бої. Ще вчора повідомлялося, що окупанти вклинилися у оборону Харківської області. При цьому на ранок 11 травня у Генштабі уточнювали, що ЗСУ відбили 9 атак у районах населених пунктів Стрелеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огурцове, Гатищі, Плетенівці Харківської області.

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Харків