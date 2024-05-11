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В приграничье Харьковской области продолжаются бои. Какая ситуация сейчас

Фото: какая ситуация в Харьковской области 11 мая после активизации РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные 11 мая продолжают противодействовать оккупантам, активизировшимся в приграничных регионах Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"В настоящее время продолжаются оборонительные бои. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничье, в районах тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" - Стрилече, Пыльная и Борисовка, район Олейниково и Огурцово", - рассказал он.

Кроме того, по словам спикера, силы обороны действуют на подготовленных огневых рубежах, осуществляется огневое поражение по оккупантам, вклинившимся в оборону ВСУ.

"Также есть решение руководства об усилении уже реализуемых подразделений ВСУ", - констатировал Волошин.

Наступление РФ в Харьковской области

10 мая российские войска попытались прорвать границу Украины со стороны Харьковской области. Но ВСУ смогли отбить атаки РФ, вступив в артиллерийский бой.

Воздушная тревога длилась вчера в области больше 10 часов. Помимо давления на позиции ВСУ, оккупанты обстреливают и местное население. В частности, в центре Волчанска почти не осталось ни одного уцелевшего здания. Также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На данный момент в этой зоне продолжаются бои. Еще вчера сообщалось, что оккупанты вклинились в оборону Харьковской области. При этом на утро 11 мая в Генштабе уточняли, что ВСУ отбили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

 

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Харьков