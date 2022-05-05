Прикладывают большие усилия. Оккупанты хотят до 9 мая взять "Азовсталь", - Арестович

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Что я точно вижу, то это желание добить "Азов" и подать 9 мая именно победу над "Азовом". Вот они хотят Путину принести, потому что лучший подарок - это голова врага. Усилия прилагают большие. Как сообщили в "Азове", то третьи сутки идет штурм и бои уже на территории "Азовстали", - заявил Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты в очередной раз нарушили перемирие на территории комбината"Азовсталь", из-за чего не удалось эвакуировать гражданских. Сейчас идут тяжелые бои.

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