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За прикладом України. У Польщі вирішили створити безпілотні війська

Фото: міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зробивши висновки з війни в Україні, у Польщі вирішили створити безпілотні війська.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на legaartis.pl.

"Вивчивши уроки війни в Україні, ми створюємо безпілотний військовий компонент. Ми створюємо підрозділи безпілотників", - сказав Косіняк-Камиш.

При цьому, за його словами, йдеться не лише про дрони.

"Їх використання виправдане не тільки в повітрі. Є морські дрони, є наземні дрони. Вчора на нараді з керівництвом ВМС ми говорили про використання безпілотників і про те, як адаптувати техніку, щоб не залишатися позаду", - зазначив польський міністр.

Створення Сил безпілотних систем в Україні

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

У Міноборони пояснювали, що створення окремого роді військ допоможе використати всі переваги безпілотних засобів. Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами, але й накопичувати та проводити оцінку застосування дронів.

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