RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По примеру Украины. В Польше решили создать беспилотные войска

Фото: министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сделав выводы из войны в Украине, в Польше решили создать беспилотные войска.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на legaartis.pl.

"Изучив уроки войны в Украине, мы создаем беспилотный военный компонент. Мы создаем подразделения беспилотников", - сказал Косиняк-Камыш.

При этом, по его словам, речь идет не только о дронах.

"Их использование оправдано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные дроны. Вчера на совещании с руководством ВМС мы говорили об использовании беспилотников и о том, как адаптировать технику, чтобы не оставаться сзади", - отметил польский министр.

Создание Сил беспилотных систем в Украине.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

В Минобороны объясняли, что создание отдельного рода войск поможет использовать все преимущества беспилотных средств. Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами, но и накапливать и проводить оценку применения дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна России против УкраиныДрони