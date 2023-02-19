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За прикладом Twitter. Meta запускає платну "галочку"

Фото: Meta запускає платну "галочку" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Meta впроваджує нову платну послугу передплати для Instagram та Facebook під назвою Meta Verified, яка надаватиме користувачам "галочки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника Meta Марка Цукерберга у Facebook.

"Цього тижня ми починаємо впроваджувати Meta Verified - послугу з передплати, яка дозволяє вам підтвердити свій обліковий запис за допомогою посвідчення особи, отримати синій значок, додатковий захист від облікових записів, що видають за вас, і прямий доступ до служби підтримки", - написав він.

Цукерберг зазначив, що нова функція спрямована на підвищення справжності та безпеки всіх наших сервісів.

Вартість Meta Verified складає 11,99 долара на місяць за вебверсію та 14,99 долара на місяць на iOS.

Meta Verified вже наступного тижня з'явиться в Австралії та Новій Зеландії, а найближчим часом - і в інших країнах.

За даними видання Business Insider, приватні особи та професійні профілі можуть отримати доступ до переваг підписки, пріоритет у коментарях та ексклюзивні стікери для історій Instagram.

Також передплатники зможуть отримати рекомендації на сторінці Instagram Explore та Reels, а також підтримку клієнтів з поширених питань.

На сторінці довідкового центру про відповідність вимогам зазначено, що користувачам має бути не менше 18 років, щоб мати право на підписку Meta Verified. Також для підписки користувач повинен мати фотографію профілю із зображенням своєї особи та підтвердити посвідчення особи.

Нагадаємо, раніше Марк Цукерберг анонсував появу каналів у Instagram.

Крім того, незабаром Instagram дозволить створювати та продавати NFT у додатку.

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