RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По примеру Twitter. Meta запускает платную "галочку"

Фото: Meta запускает платную "галочку" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Meta внедряет новую платную услугу подписки для Instagram и Facebook под названием Meta Verified, которая будет предоставлять пользователям "галочки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя Meta Марка Цукерберга в Facebook.

"На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified - услугу по подписке, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки", - написал он.

Цукерберг отметил, что новая функция направлена на повышение подлинности и безопасности всех наших сервисов.

Стоимость Meta Verified составляет 11,99 долларов в месяц за веб-версию и 14,99 долларов в месяц на iOS.

Meta Verified уже на следующей неделе появится в Австралии и Новой Зеландии, а в ближайшее время - и в других странах.

По данным издания Business Insider, частные лица и профессиональные профили могут получить доступ к преимуществам подписки, приоритет в комментариях и эксклюзивные стикеры для историй Instagram.

Также подписчики смогут получить рекомендации на странице Instagram Explore и в Reels, а также поддержку клиентов по распространенным вопросам.

На странице справочного центра о соответствии требованиям указано, что пользователям должно быть не менее 18 лет, чтобы иметь право на подписку Meta Verified. Также для подписки пользователь должен иметь фотографию профиля с изображением своего лица и подтвердить удостоверение личности.

Напомним, ранее Марк Цукерберг анонсировал появление каналов в Instagram.

Кроме того, в скором времени Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram