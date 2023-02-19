По примеру Twitter. Meta запускает платную "галочку"

"На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified - услугу по подписке, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки", - написал он.

Цукерберг отметил, что новая функция направлена на повышение подлинности и безопасности всех наших сервисов.

Стоимость Meta Verified составляет 11,99 долларов в месяц за веб-версию и 14,99 долларов в месяц на iOS.

Meta Verified уже на следующей неделе появится в Австралии и Новой Зеландии, а в ближайшее время - и в других странах.

По данным издания Business Insider, частные лица и профессиональные профили могут получить доступ к преимуществам подписки, приоритет в комментариях и эксклюзивные стикеры для историй Instagram.

Также подписчики смогут получить рекомендации на странице Instagram Explore и в Reels, а также поддержку клиентов по распространенным вопросам.

На странице справочного центра о соответствии требованиям указано, что пользователям должно быть не менее 18 лет, чтобы иметь право на подписку Meta Verified. Также для подписки пользователь должен иметь фотографию профиля с изображением своего лица и подтвердить удостоверение личности.

Напомним, ранее Марк Цукерберг анонсировал появление каналов в Instagram.

Кроме того, в скором времени Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении.

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