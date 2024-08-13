За прикладом Харлан. Призерка Олімпіади-2024 виставить медальний артефакт на аукціон

27-річна каноїстка повернулася до Києва з паризької Олімпіади. На батьківщині вона вирішила долучитися до торгів на потреби Збройних сил України.

Лузан вирішила передати на аукціон весло, яке допомогло їй завоювати "срібло" Олімпіади-2024. Веслувальниця приєдналася до ініціативи Харлан. Вона віддала на благодійність шаблю, якою завдала переможного уколу в командній першості Ігор.

"У мене чудові спогади про Олімпіаду. Я задоволена тим, що ми з Анастасією (Рибачок – ред.) зуміли здобути цю медаль. Присвячуємо її нашим захисникам і всій Україні. Звичайно, завжди хочеться лише перемагати, але я рада, що ми з честю представили свою країну в Парижі", – заявила Лузан.

Україна на Олімпіаді-2024

Вітчизняні спортсмени завоювали 12 нагород. Олімпійськими чемпіонами стали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

Натомість срібні нагороди українці завоювали в спортивній гімнастиці, веслуванні, стрільбі, греко-римській та вільній боротьбі. Бронзові ж медалі представники України взяли в легкій атлетиці, фехтуванні та греко-римській боротьбі. Мультимедалісткою стала Харлан. До "золота" в командній першості вона додала "бронзу" в індивідуальних змаганнях.

Підсумковий результат збірної України став найкращим за 12 років. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро вітчизняні атлети здобули 11 медалей, а в Токіо-2021 завоювали лише одне "золото" (19 загалом).