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Приклад Еріксена. Збірна України провела надважливе тренування з фахівцями УЄФА

Варшава, Четвер 06 червня 2024 10:58
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Приклад Еріксена. Збірна України провела надважливе тренування з фахівцями УЄФА Фото: Тренування "синьо-жовтих" у польській столиці (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України прибула до Варшави на товариський матч проти збірної Польщі та провела тренувальне заняття в нових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Польща – Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Поєдинок прийме стадіон "Народови". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

"Синьо-жовті" під керівництвом Сергія Реброва та помічників працювали в групах пасингу та стретчингу, окремо відпрацювали стандартні положення. Утім, головною подією дня стало спеціальне заняття з представниками УЄФА CPR Goal. Вони навчили футболістів надавати невідкладну допомогу на футбольному полі.

На попередньому чемпіонаті Європи посеред поєдинку збірних Данії та Фінляндії трапилася раптова зупинка серця в лідера перших Крістіана Еріксена. Він втратив свідомість і впав на поле. Футболісти врятували лікарі, пізніше хавбеку встановили кардіостимулятор і він відновив кар'єру.

Фото: Футболісти збірної України вчаться надавати невідкладну допомогу (uaf.ua)

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

До слова, раніше збірна України звела внічию з Німеччиною спаринг перед Євро-2024.

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