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Пример Эриксена. Сборная Украины провела сверхважную тренировку со специалистами УЕФА

Варшава, Четверг 06 июня 2024 10:58
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Пример Эриксена. Сборная Украины провела сверхважную тренировку со специалистами УЕФА Фото: Тренировка "сине-желтых" в польской столице (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины прибыла в Варшаву на товарищеский матч против сборной Польши и провела тренировочное занятие в новых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в Варшаве. Поединок примет стадион "Народовы". Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

"Сине-желтые" под руководством Сергея Реброва и помощников работали в группах пассинга и стретчинга, отдельно отработали стандартные положения. Впрочем, главным событием стало специальное занятие с представителями УЕФА CPR Goal. Они научили футболистов оказывать неотложную помощь на футбольном поле.

На предыдущем чемпионате Европы посреди поединка сборных Дании и Финляндии произошла внезапная остановка сердца у лидера первых Кристиана Эриксена. Он потерял сознание и упал на поле. Футболисты спасли врачи, позже хавбеку установили кардиостимулятор, и он возобновил карьеру.

Фото: Футболисты сборной Украины учатся оказывать неотложную помощь (uaf.ua)

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

К слову, ранее сборная Украины свела вничью с Германией спарринг перед Евро-2024.

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Сборная Украины УЕФА
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