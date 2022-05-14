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Приказывали обстреливать Харьковскую область. Прокуратура подозревает двух командиров РФ

Фото: РСЗО "Град" (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении двум командирам российской армии. Оккупанты отдавали приказы обстреливать Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Заочно уведомлено о подозрении двум командирам расчета БМ-21 "Град" ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны", - сказано в сообщении прокуратуры.

Также отмечается, что двое указанных командиров 24 февраля 2022 предоставили команды осуществить артиллерийские обстрелы Харьковской области с территории Белгородской области РФ.

Вследствие обстрелов были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета.

Ранее мы сообщали, что один из полицейских Харькова в телефонном режиме получал задания от ФСБ для выявления позиций ВСУ. Кроме этого он сдавал места расположения отделений полиции, которыми интересовались спецслужбы России.

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