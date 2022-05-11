В Харькове полицейский сотрудничал с ФСБ: сдавал позиции ВСУ и правоохранителей

Один из полицейских Харькова в телефонном режиме получал задания от ФСБ для выявления позиций ВСУ. Кроме этого он сдавал места расположения отделений полиции, которыми интересовались спецслужбы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую обасную прокуратуру .

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и по факту хранения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачи по получению разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и правоохранительных органов в м. Харькове и области.

Выполняя враждебное задание, правоохранитель фотографировал объекты инфраструктуры, органов власти и правопорядка г. Харькова и области, которые впоследствии целенаправленно попадали под обстрел российских оккупантов. Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружены и изъяты корпуса и запалы к гранатам.

11 мая Киевским районным судом г. Полтавы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБУ в Харьковской области.