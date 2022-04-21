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Приказывали атаковать Харьковскую и Сумскую области: опубликованы данные двух командиров РФ

Фото: названы командиры РФ, которые приказывали обстреливать Харьковскую и Сумскую область (militarist.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Разведка обнародовала данные двух российских военных преступников, которые принадлежат к высшему командному составу. Они отдавали приказы обстреливать города и села Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Биография, паспорта и другую информацию об оккупантах можно просмотреть по ссылкам: Шуваев и Блажко.

Шуваев Георгий Иванович

Начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1-й танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов. Личный состав осуществлял обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Блажко Александр Сергеевич

Командир 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, с. Мулино Нижегородской области) 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения подразделениями 288 артиллерийской бригады тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия во время обстрелов населенных пунктов. Личный состав осуществлял обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала данные российских генералов и Омоновцев, которые причастны к геноциду украинского народа в Киевской области.

Также были обнародованы данные российского командования, причастного к военным преступлениям против народа Украины в Мариуполе.

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